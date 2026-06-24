La Cámara de Oviedo exige la mediación de la SEPI en el enroque entre Duro Felguera e Indra por el taller de Barros

El presidente de la cámara de comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha instado este miércoles a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a mediar entre Duro Felguera e Indra para llegar a un acuerdo de compraventa del taller de Barros, en La Felguera. A su juicio, Indra debe "mejorar" la oferta por las instalaciones y Duro Felguera "reducir sus pretensiones".

En unas declaraciones a los medios, Paniceres ha explicado que el "enrocamiento" entre ambas compañías debe resolverse con la participación de la SEPI, ya que tanto Duro Felguera como Indra tienen miembros de la Sociedad Estatal en sus consejos de administración.

Paniceres descarta así la opción de la expropiación del taller de Barros, uno de los mecanismos de intervención que la Administración autonómica podría emplear si finalmente el proyecto de Indra se declara de Interés Estratégico Regional (PIER). "Tenemos bastantes dudas de que el camino que se está hablando de la expropiación sea el camino que llevará a buen término", ha razonado, al ser una vía "farragosa y compleja" que puede terminar en los tribunales.

"DURO TIENE UNA DEUDA MUY GRANDE CON ASTURIAS"

Paniceres ha instado a Duro Felguera a "facilitar" que el proyecto de Indra se instale en Asturias, ya que además generaría la necesidad de contar con empresas y contratar servicios. "Duro tiene una deuda muy grande con Asturias y con las empresas asturianas", ha recordado, en referencia a las consecuencias del plan de reestructuración de la compañía.

Este plan, ha explicado, ha implicado que mucho dinero de entidades financieras y pequeñas empresas asturianas haya quedado "borrado de la faz de la tierra". Por ello ha apelado también a la "prudencia" en las declaraciones de "alegría" que se han ido sucediendo estos días tras la ratificación del plan.