El Principado quiere que el proyecto de INDRA sea declarado también como Proyecto de Utilidad Pública

Archivo - El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos (d), durante el III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa centrado en el Corredor Norte, en la Fábrica de Armas de La Vega, a 17 de marzo de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Ba - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha referido este lunes a la presentación de con Indra al Gobierno de un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER)el objetivo de impulsar un gran polo industrial y tecnológico en el Principado y ha manifestado que para el Ejecutivo "este es un proyecto importante y políticamente irrenunciable" y en su idea está que junto con la tramitación del proyecto PIER se apruebe la declarción de proyecto de utilidad pública, lo que habilita mecanismos de intervención de la administración para garantizar que un proyecto.

Sánchez ha recordado que el proyecto que presenta Indra contempla las instalaciones del tallerón de Gijón así como el Taller de Barros, de Duro Felguera, es decir toda la parte productiva.

En este sentido el consejero no ha querido ahondar en los mecanismos que podría usar el Principado y ha incidido en que "a día de hoy las negociaciones --entre ambas compañías-- siguen adelante y como consejero "sigue apelando a la generosidad de ambas empresas para garantizar que ese proyecto se lleve a cabo".

Ha indicado que el resgistro por parte de Indra "entró hace una semana" y ahora el Ejecutivo lo está analizando. "Somos conscientes de la importancia del proyecto. No estamos hablando de un proyecto cualquiera. Insisto políticamente, es un proyecto que es irrenunciable", dijo.