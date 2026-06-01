Los campings asturianos recibieron en abril a 11.595 viajeros

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OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.595 viajeros ocupó los campings turísticos abiertos en el Principado de Asturias en abril con una estancia media de 2,65 días, por debajo de la media nacional, que alcanza los 3,91 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 11.595 viajeros que usaron los campings turísticos de Asturias en el mes de abril, la mayor parte fueron residentes en España, con 6.729, y el resto residentes en el extranjero (4.866).

Además, en abril se computaron 30.775 pernoctaciones en los campings turísticos del Principado de las que 20.420 eran residentes en España mientras que 10.355 correspondieron a ciudadanos extranjeros.

Según los datos del INE, los 25 campings turísticos abiertos en Asturias en el citado mes daban trabajo a 127 personas (9.934 a nivel nacional).

Esos 25 campings del Principado cuentan con 14.174 plazas y 4.422 parcelas estimadas y el grado de ocupación de las parcelas es del 21,96 por ciento y 25,91 por ciento el fin de semana, en ambos casos por debajo de la media (38,69 y 42,06 por ciento, respectivamente).