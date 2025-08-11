Campos destaca el potencial de Asturias para el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de CO2

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, en los Cursos de La Granda. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, destacó este lunes el potencial de Asturias como entorno favorable para el desarrollo de tecnologías de captura, almacenamiento y aprovechamiento del dióxido de carbono (CO2).

Lo hizo en la inauguración del curso de verano de La Granda que lleva por título 'Captura y almacenamiento del CO2: una vía complementaria para la descarbonización'.

Según ha indicado el viceconsejero, el Gobierno asturiano sigue de cerca los avances en este ámbito, dada su estructura industrial y los proyectos de investigación que lidera el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC) en colaboración con empresas como ArcelorMittal y Hunosa.

"Somos conscientes de que estas tecnologías plantean interrogantes sobre su viabilidad, pero Asturias está bien posicionada tanto en el plano investigador como en la cadena de valor industrial, con compañías como Idesa de referencia en la fabricación de equipos", dijo.

También ha incidido en las oportunidades que ofrece el uso del CO2 en la producción de biocombustibles, una línea de trabajo que podría tener un impacto significativo en la transición energética.

Además ha remarcado la necesidad de que tanto la industria como las administraciones públicas permanezcan atentas a la evolución de estas tecnologías, lideradas actualmente por países nórdicos.