Cartel del Reguerada Fest. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha organizado la quinta edición del 'Reguerada Fest', que se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en las instalaciones de la Fábrica Ortiz, en Candás. El evento, punto de encuentro de la cultura y el mundo empresarial en asturiano, rinde homenaje a Antón de Marirreguera, natural de Carreño y autor de la que se considera la primera obra literaria conservada en asturiano.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, una de las principales novedades de esta edición será la celebración del primer acto de entrega de los distintivos 'Alfaya', la marca asturiana de uso lingüístico, que tendrá lugar el viernes 27 a las 19.00 horas. Este distintivo reconoce a empresas, profesionales y trabajadores autónomos que incorporan el asturiano o el eonaviego al desarrollo de su actividad económica. La marca establece tres niveles de compromiso lingüístico: inicial, intermedio y de excelencia, en función del grado de integración de las lenguas propias en la comunicación, la gestión y la atención a la clientela.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca favorecer la normalización de las lenguas propias en el ámbito empresarial, promover su presencia en la rotulación, el etiquetado, la publicidad y los canales digitales, y reforzar su valor como elemento de identidad y diferenciación del tejido económico.

EL PROGRAMA

La programación del viernes incluirá también un encuentro con la escritora y poeta Esther García López, dirigido a los integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal.

El sábado 28 se inaugurará el mercado, una feria de libros y empresas en asturiano, en un acto que contará con la participación de la Banda de Gaites de Candás. La jornada incluirá visitas guiadas por Perlora, con Aldu Guíes, y por Candás, con Ser Asturianu, así como charlas sobre el uso del asturiano en la empresa, con EPA, Músicaasturiana, Visualia 360 y Acuto Ediciones, y sobre la elaboración del queso afuega'l pitu, con Marta Ca Sanchu.

El programa del sábado se completará con un taller de creación de contenidos para redes sociales con Asturxules, la grabación del podcast El pleitu de les toliñes, con Aitana Castaño, una sesión de speed-dating con el Gremiu d'Editores Asturianos, el espectáculo Aire, de Nun Tris, y un concierto de Tania Pereira.

El domingo 29 por la mañana continuará el mercado y se celebrarán un recital poético con Daniel García Granda, Aníbal González y Patricia Suárez, y un taller de iniciación al baile tradicional con Santi Galguera. El festival se clausurará con la danza prima, a cargo del Grupu de Baille San Félix.

El 'Reguerada Fest' reserva también un espacio para el público infantil y juvenil. El sábado se presentará el espacio abierto de juegos con Acuto y se ofrecerán un taller de calabazas asturianas con Selva Esmeralda y el cuentacuentos Candás, ballenes y otros bichos, con Susana Sela. El domingo, los más pequeños podrán disfrutar de Bruxa y Gatu, con Pablo Fraile Dorado.