Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, este lunes en riesgo 'muy alto' de incendio forestal

Mapa del índice de riesgo de incendio forestal en Asturias para el lunes 21 de septiembre - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres municipios del suroccidente asturiano estarán este lunes en riesgo 'muy alto' de sufrir incendio forestal, según las previsiones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias.

En concreto, el mayor riesgo de fuegos se dará en Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. En estos tres concejos quedan suspendidas todas las autorizaciones de quema mientras el nivel sea muy alto.

En el resto del territorio asturiano, el riesgo será 'alto', de acuerdo con la clasificación regional del índice de riesgo, que establece los cinco niveles 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.