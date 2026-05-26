Canteli defiende en el Martes de Campo su gestión y acusa al PSOE de "petardear" los proyectos locales

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha aprovechado este martes la tradicional celebración festiva del Martes de Campo para hacer balance del presente mandato, defender las principales actuaciones del equipo de gobierno y arremeter contra la oposición, especialmente contra el PSOE, al que ha acusado de intentar "petardear" los grandes proyectos estratégicos de la capital asturiana.

En declaraciones a los medios en un ambiente festivo en el Campo de San Francisco, el regidor ha calificado la labor de la oposición como un intento constante de obstaculización. "Quienes tenían que apoyar desde la oposición muchas opciones que se hicieron ya en Oviedo, trataron de petardearlas todas", ha lamentado Canteli, quien ha situado al Partido Socialista al frente de este bloqueo.

Entre los proyectos citados por el alcalde se encuentran la Fábrica de La Vega y la Fábrica de Gas, "parada" esta últiam "por una puñetera marquesina que se cae sola". "No avanza porque el Partido Socialista fundamentalmente se empeña en que no avance", ha dicho Canteli, recordando además que su gestión logró abaratar la compra del espacio a menos de la mitad de lo previsto por el anterior ejecutivo local.

Dentro de este escenario de bloqueo, el alcalde ha cargado también contra los socialistas por su postura respecto a la Ronda Norte, afeando el cambio de criterio tanto del partido a nivel local como del Ejecutivo autonómico.

También ha reprochado los intentos de frenar las obras de acceso a Oviedo por Santullano, una infraestructura que, según ha defendido, hoy en día "admira todo el mundo". Canteli ha criticado que desde la oposición "trataron de parar las obras con la excusa de que no tenían autorización de Patrimonio", una justificación que el primer edil ha rechazado tajantemente al asegurar que "Patrimonio no tenía nada que ver con aquello".

"El presidente, con los partidos socialistas, antes de nuestra llegada defendía la Ronda Norte; ahora ya no", ha reprochado Canteli. El primer edil ha lamentado la negativa rotunda que se ha encontrado en la Administración regional para sacar adelante esta infraestructura. "Hay un consejero que dice rotundamente que no habrá Ronda Norte. No habrá con él, pero espero que la haya un día", ha apostillado.

Canteli ha sacado pecho por operaciones polémicas de su mandato, como la adquisición del Palacio de Congresos diseñado por Santiago Calatrava, calificándola como una "operación magnífica y rotunda", evitando que el edificio se convierta en "un nido de okupas" y que reportará al Ayuntamiento entre 700.000 y 800.000 euros anuales solo en rentas.

El alcalde se ha mostrado optimista de cara al futuro político y ha asegurado que no teme perder el actual liderazgo en las próximas elecciones, descartando la necesidad de buscar apoyos en otras formaciones como Vox, un escenario que ha tildado de "lío". "Nosotros vamos a trabajar para sacar la mayoría absoluta con holgura. No tengo miedo de perderla; se valora el trabajo y estoy seguro de que va a dar sus frutos. Vamos a gobernar sin depender de nadie", ha aseverado.