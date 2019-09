Canteli (PP) celebra que también las reinas de la Sal de Torrevieja desfilen en el Día de América en Asturias

Publicado 19/09/2019 13:01:58 CET

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha recibido este jueves en el Salón de Plenos a una delegación del Ayuntamiento de Torrevieja, formada por la concejala de Fiestas y la Corte de la Sal, con motivo de la celebración el pasado mes de agosto del décimo aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades. "En el día del desfile de América en Asturias habrá tres reinas: las de Oviedo, las de Torrevieja y las del Centro Asturiano. De lo cual me alegro mucho. No inventamos nada, ya estaba todo inventado", ha celebrado.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, Concepción Sala Macia, ha explicado a los medios que han hecho este viaje oficial con la Corte Salinera --la reina y las damas de la Sal de Torrevieja--, con motivo del décimo aniversario del hermanamiento de Torrevieja con Oviedo, el pasado mes de agosto pero también visitarán Pola de Siero, ya que hace 11 años del hermanamiento con esta otra localidad.

La reina y las damas de la Sal desfilarán esta tarde, en la carroza que el Ayuntamiento de Oviedo tiene preparada para el desfile del Día de América en Asturias, lo harán con el traje típico torrevejense --de pescadora-- junto a la reina y las damas de San Mateo.

Respecto a la polémica surgida por la recuperación de la reina y las damas de honor para las fiestas de San Mateo, Sala ha respondido a las preguntas de los periodistas. En Torrevieja, donde antes gobernaban Los Verdes y ahora el PP, "no ha habido ningún problema". "La reina y las damas de la Sal es una cosa antiquísima y allí no se ve como mujeres objeto. Les tenemos un respeto grandísimo. Si no está el alcalde van representando ellas", ha destacado.

Canteli también ha hablado de otros asuntos, ha explicado que el tren turístico que comenzó a circular este martes con salida de la plaza de la Catedral y que discurría por el Antiguo, fue retirado porque "la normativa no permitía que siguiera y automáticamente fue suspendido". No obstante, ha matizado que también tenía "algún problema de avería". "La improvisación a veces lleva a esto", ha lamentado.

Otro tema que ha mencionado es el de la seguridad en la ciudad, en concreto, en la zona del casco antiguo. Canteli ha asegurado que a partir del 1 de octubre trabajarán en ello, "tiene que haber cámaras pero tiene que haber más presencia policial". El alcalde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, "pido que se comporten, tenemos los policías que tenemos pero necesitamos que la gente se sensibilice, tienen que saber disfrutar y saber beber y no hacer otras cosas". Dentro de sus intenciones está la de "fijar población, que el comercio de proximidad llegue y también los bares de tapas". Será un proceso "lento" pero ha asegurado que el equipo de Gobierno lo hará.