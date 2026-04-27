Las carreteras de Asturias registran 36 accidentes con tres heridos graves el pasado fin de semana

Archivo - Corredor del Nalón. As-117. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado un total de 36 accidentes de tráfico durante el fin de semana del 24 al 26 de abril, siniestros que se han saldado con tres heridos graves y seis de carácter leve, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias.

En concreto, la jornada del viernes día 24 ha sido la que mayor accidentalidad ha concentrado, con 15 siniestros viales. El balance de este día ha dejado un herido grave y cuatro personas con lesiones leves.

Por su parte, el sábado día 25 se han producido diez accidentes en la red viaria de la comunidad, con el resultado de una persona herida de carácter leve.

Finalmente, durante el domingo día 26 se han contabilizado once accidentes de tráfico en las carreteras del Principado. El saldo de la última jornada del fin de semana ha sido de dos heridos graves, un herido leve y otra persona que ha quedado pendiente de valoración.