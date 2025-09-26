Casi 130 mujeres tienen seguimiento policial de protección en Avilés

AVILÉS 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciento veintinueve mujeres cuentan con seguimiento policial de protección en Avilés, en la anterior sesión celebrada el pasado junio había 133. Todas ellas tienen orden o medidas de protección judicial. Entre las 129 mujeres que actualmente cuentan con seguimiento policial no hay ninguna con riesgo extremo ni alto, cinco tienen riesgo medio y el resto presentan riesgo bajo o no apreciado.

Hay 83 mujeres que cuentan con el teléfono Atenpro que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación personal.

Hay 4 mujeres que cuentan con el dispositivo 'Cometa', el teléfono destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en unos momentos concretos. Al día de hoy en la Casa de acogida viven 7 mujeres y 3 menores.

La Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género en Avilés se reunió este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron. El orden del día de la reunión incluía la coordinación de las órdenes de protección y medidas de alejamiento existentes y del programa de tele-asistencia.