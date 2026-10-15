Cayetana Álvarez de Toledo cuestiona el "listón moral" de Adriana Lastra por encabezar la lista del PSOE en Asturias

La diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en un mitin en Oviedo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado este jueves a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, si tiene "la memoria muy corta o el listón moral muy bajo" al haber accedido a encabezar la candidatura socialista al Congreso en el Principado. "Yo no podría ir en las listas de un hombre que permitió que su secretario de organización me sometiera a mí a una operación de acoso y derribo estando enferma y embarazada de tres meses", ha dicho.

Álvarez de Toledo ha participado este jueves en Oviedo en la Junta Directiva Autonómica del PP en Asturias, donde se ha cuestionado la decisión de la actual delegada del Gobierno en Asturias de encabezar la candidatura en la región. "Yo no podría ir en las listas electorales con un hombre que compró el poder a cambio de impunidad para golpistas; yo no podría ir en las listas con un presidente, un líder, que pactó su gobierno con una fuerza que justifica el asesinato de sus propios compañeros; yo no podría ir en las listas electorales presididas por un hombre cuya mujer, hermano, mano derecha y mano izquierda están todos procesados o condenados por corrupción", ha aseverado, añadiendo que tampoco podría ir en las listas de "un hombre que ha financiado su carrera política con el sucio negocio de la prostitución".

Con estas palabras, la diputada 'popular' ha ejemplificado el "proceso de destrucción de la moral pública" que a su juicio ha provocado el "sanchismo". "Han destruido los valores", ha asegurado, para después enfatizar la necesidad de promover "una revolución de la decencia". "Aspiro a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos de su país y también de sus políticos", ha agregado.

UN MOMENTO "DECISIVO" PARA ASTURIAS

En clave autonómica, Álvarez de Toledo ha asegurado que el actual es un "momento decisivo" para Asturias, porque el Principado "agoniza". Con las elecciones generales en noviembre y las autonómicas en mayo de 2027, la diputada 'popular' ha afirmado que el PP debe "gobernar Asturias". "Es imprescindible", ha enfatizado, ante unos datos relativos a la economía, la vivienda o la sanidad en la región que "son un escándalo", son "devastadores" y son "inaceptables".

"Hay que poner a esta impresionante y maravillosa comunidad de pie", ha dicho, de la mano del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a quien ha descrito como un "candidato joven, profesional, con experiencia, ingeniero, solvente y riguroso". El proyecto de PP asturiano, ha agregado, es "impresionante", con rebajas fiscales, abaratamiento de la vivienda o retirada de "maraña regulatoria". "Tenemos que trabajar a muerte de aquí a las elecciones autonómicas y tenéis todo mi apoyo para eso", ha subrayado.

El presidente del PP asturiano, por su parte, ha asegurado que los próximos siete meses "marcarán el futuro de Asturias durante décadas", y ha pedido a los 'populares' su esfuerzo y trabajo para demostrar a los asturianos que "merecen" su apoyo. "Necesitamos a Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España, que vuelva a atender los deseos más reales de los ciudadanos, a respetar la igualdad entre españoles y a cumplir sus compromisos, también con Asturias", ha asegurado, para después añadir que también es necesario "un Gobierno del Principado que aproveche esa oportunidad, que quiera cambiar las cosas" y que defienda Asturias "con absoluta determinación". "El cambio tiene que llegar a España y también tiene que llegar a Asturias", ha asegurado.

Queipo ha animado a sus filas a "escuchar y representar" a "la gran mayoría silenciosa de asturianos que está cansada del ruido político y de las promesas incumplidas". Su confianza, ha agregado, "no se consigue con palabras vacías", sino que hay que "ganársela con propuestas concretas y con trabajo".