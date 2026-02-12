CCOO advierte que la llegada de universidades privadas agrava la presión sobre la vivienda en Oviedo

CCOO presenta un estudio sobre 'La tensión de la vivienda en Oviedo'. - CCOO

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este jueves de que la llegada de universidades privadas agrava la presión sobre la vivienda en Oviedo, donde los precios han experimentado incrementos "exponenciales" en los últimos cinco años, con subidas del 79% en vivienda nueva, del 58% en el total de viviendas y del 52% en segunda mano, según un estudio presentado por el sindicato.

Ante este escenario, el responsable de Juventud de la Unión Comarcal de Oviedo, Daniel Puente, ha reclamado al Ayuntamiento que solicite al Principado la declaración de zonas tensionadas para frenar la "especulación" en los precios de las viviendas. "Hay que ponerle freno ya a esta situación, es el momento", ha comentado.

Puente a asegurado que no comprende por qué el Consistorio está teniendo "tantas dudas" para declarar las zonas tensionadas en la ciudad. "No sabemos qué intereses puede haber ahí", ha señalado. También ha atribuído responsabildiad al Principado ante la situación: "Aunque el Ayuntamiento esté en contra, la Consejería de Vivienda también puede imponerlas", tal y como se ha hecho en otras ciudades de Asturias.

Puente ha subrayado que los incrementos se han producido en casi todos los vecindarios, afectando especialmente a los alquileres, y ha señalado que esta tendencia se mantendrá si no se toman medidas: "Esto va a conllevar que la clase trabajadora sea expulsada de sus barrios", ha apuntado.

CONSECUENCIAS DE LA LLEGADA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA

Por su parte, la secretaria de la sección sindical de la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal, ha advertido de que la implantación de universidades privadas en la ciudad puede agravar la presión sobre la vivienda y transformar los barrios.

Fal ha citado como ejemplo la universidad Alfonso X el Sabio en Segovia, donde la presencia de la institución provocó "una gentrificación total de la ciudad, desplazando a los ciudadanos de nacimiento o de trabajo fuera de esa zona".

Fal ha criticado además la prioridad que las administraciones parecen conceder a las universidades privadas frente a las públicas, cuestionando que se faciliten tanto sus implantaciones: "Lo que me extraña es que le dé tantas facilidades a la Universidad Privada".

La responsable sindical ha alertado de que los elevados costes de estas instituciones dificultan favorecen el turismo académico. "Estas universidades no son para las asturianas y asturianos de un nivel medio, son para gente que pueda permitirse hacer ese turismo académico que ya se da en otros lugares de España", ha setenciado.