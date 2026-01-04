CCOO alerta de un nuevo incidente en la factoría de Arcelor en Veriña la pasada noche

Instalaciones de ArcelorMittal en Veriña. - CCOO ASTURIAS

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este domingo de que un nuevo incidente, a las 21:30 horas de este sábado, en una línea de alta tensión dejó sin suministro eléctrico a los talleres de Chapa y Carril durante el turno de esta pasada noche.

Según las mismas fuentes la avería afectó a dos disyuntores de 30 Kilovoltios. El Tren de Alambrón también se vio afectado por la falta de energía.

Este es el segundo incidente que se registra en las instalaciones de la multinacional en Veriña, después de que el pasado día uno de enero un incendio afectase a la cinta transportadora de carbón.