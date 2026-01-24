CCOO alerta de que la plantilla en AZSA es insuficiente

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en Asturiana de Zinc (AZSA) ha alertado este sábado que la planta opera "con una dotación de personal claramente insuficiente", una situación que "empieza a tener consecuencias cada vez más visibles".

"En numerosos turnos, la actividad se sostiene con dificultades. Trabajar en negativo se ha convertido en algo habitual y la polivalencia, lejos de ser una herramienta excepcional, se utiliza como solución permanente", han asegurado desde el sindicato.

Según CCOO, "los efectos de esta situación son conocidos y previsibles", como la denegación "de forma reiterada" de los días compensatorios recogidos en el convenio colectivo y el "incremento de las bajas laborales, tanto por motivos de salud como por accidentes laborales".

"Hay además áreas especialmente sensibles. En departamentos como Tostación, donde el riesgo inherente al trabajo es elevado, la acumulación de tareas y la escasez de personal incrementan la peligrosidad de forma innecesaria", han advertido.

Ante esta situación, la sección sindical de CCOO ha solicitado una reunión con la Dirección de AZSA para plantear "la incorporación del personal necesario para que la planta funcione en condiciones normales" y "la cobertura efectiva de todos los puestos de trabajo, sin soluciones provisionales encubiertas".

"La empresa tiene ahora la oportunidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad. De su respuesta dependerán los siguientes pasos que se adopten, siempre con un criterio claro: contar con la plantilla y respetar su decisión", han concluido en un comunicado recogido por Europa Press.