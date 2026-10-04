CCOO Asturias exige topar los precios de la vivienda tras el revés en el Congreso: "Basta de pelotazos"

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha emplazado este domingo a las instituciones a intervenir el mercado de la vivienda y limitar los precios tras el rechazo en el Congreso de las medidas planteadas para frenar la crisis habitacional, una situación ante la que el sindicato ha reclamado que se ponga fin a los "pelotazos".

Zapico ha advertido de que Asturias "no es ajena al drama nacional" derivado, a su juicio, de la especulación inmobiliaria y ha alertado de que la crisis de acceso a la vivienda puede afectar de forma especial a una generación joven que reclama soluciones.

"Llevamos meses alertando de la emergencia a la que nos dirigimos si no se interviene el mercado, se limitan los precios, se limita la vivienda turística y se moviliza la vivienda vacía. Ya no hay margen", ha señalado Zapico.

En este contexto, el sindicato ha pedido a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que dejen de "boicotear" la aplicación de la Ley de Vivienda, y ha reclamado al Gobierno del Principado la puesta en marcha de un programa de rehabilitación.

CCOO ha recordado que, según sus datos, en Asturias existen todavía unas 100.000 viviendas vacías, por lo que ha defendido su movilización hacia el mercado del alquiler, junto con medidas para limitar los precios en las zonas tensionadas. El sindicato ya había reclamado al Principado actuaciones inmediatas para incorporar vivienda vacía al alquiler asequible, reforzar el programa Alquilámoste y ampliar el parque público residencial.

Asimismo, la organización ha denunciado que el precio de la vivienda en Asturias se ha incrementado un 80 por ciento en la última década, mientras, según ha sostenido, los beneficios de las empresas energéticas, la banca y el sector inmobiliario alcanzan máximos.

"Con la gasolina por encima de los 2 euros, alquileres de oro y salarios de hojalata, nuestra región se encamina hacia una emergencia social que va a llevar al abismo a miles de familias", ha advertido Zapico.