CCOO califica de "éxito incontestable" la huelga general y reclama topar los alquileres y subir salarios

Manifestación durante la Huelga General del 11N. - PABLO LORENZANA - CCOO

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha calificado de "éxito incontestable" la huelga general celebrada este miércoles y las movilizaciones convocadas durante la jornada, y ha asegurado que la protesta ha supuesto una derrota para "la avaricia empresarial y los fondos buitres".

"Las calles se han llenado y han hablado con claridad", ha señalado Zapico, que ha advertido de que las organizaciones sindicales no permitirán que se recorten los derechos laborales y sociales de los trabajadores. En este sentido, ha reclamado topar los precios del alquiler y subir los salarios.

El dirigente sindical ha considerado "intolerable, insostenible e inasumible" que los trabajadores tengan que destinar más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler de su vivienda. También ha criticado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por sus retribuciones, y ha advertido de que CCOO mantendrá su oposición a las políticas que, a su juicio, amenazan los derechos de la clase trabajadora.

Zapico también ha dirigido un mensaje al PP y Vox, frente a lo que considera campañas de "criminalización y difamación" contra las organizaciones sindicales. Por último, ha expresado su orgullo por la respuesta de los trabajadores y de la sociedad asturiana, y ha destacado que las movilizaciones fueron masivas y se desarrollaron sin incidentes.