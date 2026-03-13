CCOO celebra que el aumento de plazas docentes inicia el camino hacia la equiparación de la plantilla real y orgánica

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias ha valorado positivamente el cierre de la negociación de la Plantilla Orgánica de los centros educativos para el curso 2026/2027, que supone un incremento de más de 550 plazas, permitiendo que, por primera vez desde la transferencia de competencias educativas a la comunidad, la plantilla orgánica supere los 10.000 efectivos a jornada completa.

Para el sindicato, este aumento no solo es relevante por el número de plazas, sino también por el cambio de tendencia que representa, ya que hasta ahora existía un desfase estructural entre la plantilla real de los centros, que ronda los 12.000 profesionales, y la plantilla orgánica, situada en torno a las 9.500 plazas. Esta brecha provocaba que miles de puestos necesarios no pudieran ser consolidados ni cubiertos mediante oposiciones o concursos de traslados.

El secretario general de CCOO Enseñanza Asturias, Borja Llorente, ha señalado que "cada plaza que pasa a formar parte de la plantilla orgánica es una plaza que se blinda, que se consolida y que deja de estar en el limbo jurídico". Además, ha recordado que este incremento tendrá un efecto directo en el empleo público, ya que permitirá ampliar la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2026, con la convocatoria de 232 plazas adicionales en las próximas oposiciones de junio.

El sindicato subraya que la cobertura de estas plazas por personal funcionario garantiza estabilidad y futuro, al pasar a formar parte de la estructura fija del sistema educativo y quedar protegidas legalmente frente a posibles recortes.

No obstante, CCOO advierte que aunque el acuerdo es un avance significativo, la senda debe continuar hasta alcanzar la equiparación total entre plantilla real y orgánica, con el objetivo de asegurar la calidad educativa, la estabilidad del personal y la cobertura jurídica de todos los puestos necesarios.