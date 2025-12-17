CCOO eleva al 96% el seguimiento de la huelga de educadoras de 0 a 3 años y denuncia los "servicios mínimos abusivos"

Escuela de 0 a 3 años en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias ha informado de que la jornada de huelga de este miércoles del personal de educación infantil de 0 a 3 años ha registrado un seguimiento mayoritario, con un incremento de la participación respecto a la primera jornada celebrada ayer.

Según los datos difundidos por el sindicato, el seguimiento alcanza el 96% en Oviedo, el 100% en Mieres, 88% en Corvera y Langreo, 79% en Gijón, y 75% en Avilés, además del 100% en centros de concejos como Navia, Noreña, Ribadedeva, Cangas del Narcea, Ribadesella, Nava, Laviana, Siero, Villaviciosa y Pola de Lena, entre otros.

CCOO critica que la información facilitada por la Administración "es incompleta y no refleja la realidad", ya que no tiene en cuenta el elevado porcentaje de servicios mínimos, que según el sindicato "alcanza cerca del 65% de la plantilla". El sindicato sostiene que estas trabajadoras, al estar obligadas a cubrir servicios mínimos, figuran como no participantes en la huelga, lo que "distorsiona" los datos reales.

Como ejemplo, CCOO señala el caso de Oviedo, donde los servicios mínimos representan el 25% de la plantilla. De 146 educadoras, solo seis no han secundado la huelga, lo que sitúa el seguimiento "real" en el 95,9%.

El sindicato reclama a la Consejería de Educación "transparencia y rigor" en la información ofrecida y pide que se contabilice únicamente el personal con posibilidad efectiva de ejercer su derecho a la huelga. Además, subraya que los datos autonómicos no incluyen la participación en escuelas municipales, donde la movilización también ha sido elevada.

CCOO reitera su compromiso con los derechos laborales del personal educativo y agradece el apoyo de las familias "en la defensa de una educación pública y de calidad desde el primer ciclo". Asimismo, emplaza al Gobierno de Adrián Barbón a "recapacitar y mejorar su propuesta" en la negociación del sector.