CCOO exige medidas ante el "insoportable" aumento de accidentes de trabajo graves y mortales en Asturias

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este jueves una nota de prensa en la que emplaza a los representantes de los empresarios a poner en marcha un plan de seguridad propio y a reaccionar ante el "insoportable" aumento de los accidentes de trabajo graves y mortales.

La organización hace referencia a la muerte de un trabajador el martes en Astilleros Gondán, en Castropol. "Ni siquiera han pasado dos meses y los asturianos ya debemos lamentar la primera muerte en accidente laboral de este 2026. ¿Cuánto tiempo van a esperar los empresarios para actuar? ¿Cuántas veces habremos de lamentarnos los próximos meses antes de que las personas que trabajan en Asturias puedan hacerlo con seguridad y sin poner en riesgo sus vidas?", se preguntan desde CCOO.

Piden a las empresas que elaboren un mecanismo que termine con las horas extras que "hacen enfermar" a los trabajadores. Afirman que se trata de "suplementos horarios que exigen esfuerzos extenuantes, perniciosos para su salud y comprometedores para su seguridad"

Explican que la primera víctima mortal de este año era un trabajador experimentado que había desarrollado gran parte de su trayectoria en la construcción. Desde hacía más de dos años realizaba labores de mantenimiento y limpieza para una subcontrata en Gondán. "Una modalidad de contratación en la que los trabajadores están más expuestos y estadísticamente son más vulnerables al tener menos información y formación en materia de prevención de riesgos laborales", advierten.

Desde CCOO indican que, según el avance de datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondiente a 2025, las víctimas mortales se elevaron hasta las 20 personas. Los heridos graves pasaron de 75 a 83 en ese mismo período. Los trabajadores asalariados sumaron 10.135 accidentes en jornada en el último período analizado. Y también concentran la mayor parte de los accidentes 'in itinere', es decir, aquellos ocurridos en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, que suman casi 1.300 casos anuales.

"¿Cuántas grúas más se van a romper este año?. ¿Cuántos accidentes del siglo XX tendrán que sufrir los trabajadores y trabajadoras en Asturias durante este 2026?. ¿A qué espera la patronal asturiana para instar a las empresas a cumplir escrupulosamente la normativa de prevención de riesgos?", se preguntan.