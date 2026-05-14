CCOO exige a la patronal que deje de señalar a los trabajadores jóvenes para "ocultar sus propias miserias"

Archivo - El secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de CCOO Asturias, Damián Manzano, ha exigido este jueves a la patronal que deje de señalar a la población joven trabajadora para "ocultar sus propias miserias".

Desde CCOO piden a las empresas que se pregunten del por qué del índice tan elevado de dolencias de salud mental y señalan que la juventud que está muy formada y preparada prefiere cuidar su salud y ejercer sus derechos.

Tras la jornada de este miércoles organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) sobre bajas laborales, CCOO advierte de que "no tolerará que se haga negocio con la salud de los trabajadores y trabajadoras, que parece ser uno de los fines de este mal llamado absentismo".

En palabras de Damián Manzano, "más que un régimen fiscalizador de las bajas, lo que hace falta es analizar del por qué la gente enferma en los trabajos y poner todas las herramientas para lograr entornos seguros y saludables".

Además, ha añadido que si la patronal quiere poner fin a entornos tóxicos debería suscribir la actualización de la normativa de riesgos laborales, donde se especifica la nueva realidad laboral y los problemas psicosociales que está habiendo.

Damián Manzano relata que si todas las empresas cumplieran con sus obligaciones la Seguridad Social y la sanidad pública dispondrían de más recursos. Para concluir, CCOO ha pedido "establecer medidas encaminadas a la prevención".