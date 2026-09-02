CCOO exige una solución que garantice la continuidad de TYC Narcea y sus 60 empleos

Archivo - Concentración de trabajadores de Vega de Rengos, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria de Asturias ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que muestra su "máxima preocupación" ante la posición preliminar trasladada por el Instituto para la Transición Justa, que condicionaría la continuidad de la explotación de TYC Narcea en Vega de Rengos, con la devolución de más de 30 millones de euros en ayudas al cierre percibidas en su día por Carbonar.

Desde CCOO recuerdan que TYC Narcea ha venido desarrollando su actividad con autorizaciones e informes del Principado de Asturias que avalaban que se trataba de una explotación diferente de la clausurada anteriormente.

"Si ahora la Administración del Estado sostiene una interpretación distinta, exigimos que ambas administraciones resuelvan esa contradicción con urgencia y ofrezcan seguridad jurídica", han señalado desde el sindicato.

CCOO considera inasumible que unas ayudas recibidas por otra empresa en un proceso de cierre anterior puedan convertirse en una carga capaz de hacer inviable el proyecto actual.

"No aceptaremos que la disputa administrativa y jurídica se traslade a una plantilla que no adoptó aquellas decisiones y de cuyo empleo dependen alrededor de 60 familias en una comarca especialmente castigada por el cierre de la minería", han comentado.

Han reafirmado su posición en el sentido de defender la continuidad de Vega de Rengos siempre dentro de la legalidad y con todas las garantías de seguridad. "No estamos defendiendo intereses empresariales; defendemos a los trabajadores y su derecho a un futuro industrial estable, seguro y viable", han insistido.

De cara al momento en que exista una resolución definitiva vinculada a este expediente, exigen también a los empresarios propietarios de la mina un compromiso inequívoco con la explotación, con el empleo y con la inversión necesaria para garantizar su futuro.

"Exigimos al Gobierno del Principado y al Ministerio para la Transición Ecológica una interlocución inmediata que permita resolver el expediente, garantizar la continuidad de una explotación plenamente legal y segura y preservar todos los puestos de trabajo. Vega de Rengos necesita soluciones, no más incertidumbre", han concluido.