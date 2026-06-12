CCOO Gijón: Respaldo "firme y rotundo" a la huelga en Trefilería Moreda por convenio

Archivo - Secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, Jorge Espina, en la sede del sindicato. - CCOO GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, Jorge Espina, ha mostrado este viernes su respaldo "firme y rotundo" a la sección sindical en Trefilería Moreda, ante el inicio en este día de una huelga indefinida por el "bloqueo" de la empresa a la negociación de un nuevo convenio colectivo en la compañía.

Según una nota de prensa de CCOO, Espina ha expresado su indignación por haber tenido que llegar a este punto para "reclamar lo que es básico a esta altura del siglo XXI: la apertura de un proceso serio de negociación para renovar un convenio colectivo".

En este sentido, ha recordado que el Comité de Empresa de Trefilerías Moreda viene reclamando desde hace tiempo que se negocie y que se renueve un convenio colectivo que permita establecer un marco de relaciones laborales "normales" en la empresa.

Ha lamentado, por este motivo, que los trabajadores "se han visto abocados a la convocatoria de una huelga indefinida" por la "negativa" de la compañía a negociar.

Al tiempo, ha anunciado que la Unión Comarcal participará en las concentraciones convocadas por la plantilla a las 12.00 horas en las puertas de la propia factoría para respaldar "de la manera más firme y rotunda a nuestros compañeros en esta convocatoria de huelga indefinida".