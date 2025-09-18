CCOO pide planes de desplazamiento para trabajadores "de forma asequible y segura" tras la última muerte in itinere

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) - El sindicato Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) ha pedido este jueves planes para desplazamientos de forma asequible y segura, después del fallecimiento de un trabajador en Tineo cuando salía en su vehículo de su puesto de trabajo.

En un comunicado, el sindicato reclama además mayor frecuencia del transporte público a los centros de trabajo y una mejora de las infraestructuras, sobre todo en las carreteras secundarias y comarcales

CCOO de Asturias, a través de su Comisión Ejecutiva y de su federación de Hábitat (que engloba construcción) ha querido además mandar "su más sincero pesar y apoyo a la familia, compañeros y compañeras de las empresas Mota y Tragsa, así como las amistades del fallecido".

El sindicato resalta que resulta "inconcebible" que en pleno siglo XXI la siniestralidad "siga costando vidas" y ha alertado de que "no puede volver a repetirse el trágico fin de verano y otoño del pasado año.

Con el fallecido ayer, ya son doce los muertos en el trabajo en Asturias en lo que va de año.