CCOO rechaza el despido colectivo en Capgemini y acusa a la dirección de "nula gestión estratégica"

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OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Asturias ha denunciado que el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado en Capgemini responde a una "nula gestión estratégica" por parte de la dirección y no al impacto de la inteligencia artificial, rechazando así los argumentos esgrimidos por la compañía.

En un comunicado difundido este lunes, la sección sindical de CCOO en la empresa ha mostrado su "total rechazo" al proceso de despido colectivo iniciado tras el anuncio realizado por la dirección el pasado 7 de abril, al tiempo que ha criticado la "falta de previsión" que, a su juicio, ha conducido a esta situación.

El ERE afectará a siete centros de trabajo ubicados en Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz, y se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto. No obstante, desde CCOO sostienen que esta circunstancia "no es coyuntural ni sobrevenida".

El sindicato ha cuestionado la explicación de la empresa, que vincula el ajuste a la "aceleración de la innovación" y al impacto de la inteligencia artificial, y ha asegurado que esta tecnología "no elimina la necesidad de talento", sino que exige profesionales cualificados para liderar la transición tecnológica en distintos sectores.

En este sentido, CCOO apunta a dos factores principales que, según denuncia, la dirección evita mencionar. Por un lado, una "nula gestión del talento", al afirmar que llevan más de dos años advirtiendo de niveles críticos de personal sin proyecto y proponiendo medidas como salidas voluntarias o prejubilaciones, que "fueron sistemáticamente ignoradas".

Por otro, el sindicato critica una "deslocalización agresiva", al asegurar que, mientras se plantean despidos en España, Capgemini continúa derivando carga de trabajo a centros en India con el objetivo de reducir costes laborales.

Asimismo, CCOO ha señalado que apenas dos semanas antes del anuncio del ERE, la empresa comunicó medidas de "gestión y optimización de recursos", entre ellas restricciones en la contratación, lo que, a su juicio, evidencia que la decisión ya estaba tomada mientras se trasladaba a la plantilla una "apariencia de normalidad".

Por último, el sindicato ha indicado que el proceso se encuentra actualmente en fase de constitución de la mesa de negociación, cuya primera reunión está prevista para el próximo 23 de abril, en la que CCOO defenderá la protección del empleo, la reducción del número de despidos y la aplicación de medidas con el mayor grado de voluntariedad posible.