CCOO reclama al Principado un plan de choque para frenar la subida de precios y medidas "inmediatas" sobre vivienda

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha reclamado este lunes al Gobierno asturiano un "plan de choque" para hacer frente a la subida de los precios y ha planteado medidas como topar el precio de los combustibles, duplicar las ayudas de emergencia y reforzar las destinadas al pago de la electricidad. El sindicato sitúa esta cuestión, junto con el acceso a la vivienda, entre sus principales prioridades para los próximos meses.

Zapico ha realizado estas declaraciones antes de la reunión del Consejo de CCOO de Asturias, máximo órgano de dirección del sindicato, en la que se abordarán los principales retos de la organización. En este contexto, ha advertido de que el aumento de los costes de las materias primas, la electricidad y el gas está afectando a las familias y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "no puede quedarse de brazos cruzados".

MÁS VIVIENDA PÚBLICA

En materia de vivienda, el secretario general de CCOO Asturias ha defendido la necesidad de aumentar la inversión pública en vivienda destinada al alquiler asequible, topar los precios en las zonas tensionadas y reforzar el programa Alquilámoste del Principado. Sobre este último, ha considerado que es una "buena herramienta", pero ha señalado que actualmente tiene "poca fuerza" y que es "muy poco conocido" entre la población.

CCOO también reclama medidas para movilizar viviendas vacías y ha señalado que en Asturias existen, según sus datos, más de 100.000. Zapico ha defendido que estas viviendas puedan incorporarse al mercado del alquiler con garantías para los propietarios y precios asequibles para los inquilinos.

Preguntado por el compromiso anunciado por el Gobierno asturiano de construir 15.000 viviendas públicas en diez años, Zapico ha valorado que la construcción de vivienda pública "es el camino", pero ha reclamado actuaciones inmediatas mientras se desarrollan esas políticas a medio y largo plazo. En este sentido, ha insistido en que el Principado debe topar "ya mañana" los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

Por otro lado, el secretario general de CCOO Asturias ha reclamado un refuerzo de los servicios públicos ante el aumento de las bajas laborales y las listas de espera en sanidad y dependencia. También ha defendido la necesidad de una movilización social para reclamar medidas frente al problema de la vivienda y ha señalado que CCOO "no descarta ningún escenario" de movilización.