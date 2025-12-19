CCOO recurre la implantación de universidades privadas en Asturias por vulnerar la normativa y amenazar la pública

El secretario general de Enseñanza CCOO de Asturias, Borja Llorente, el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico y la secretaria de CCOO en la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la intención de implantar universidades privadas en Asturias, argumentando que la medida vulnera la normativa estatal y autonómica y amenaza el modelo de universidad pública. El sindicato centra su recurso en los planes de las universidades Nebrija y Alfonso X el Sabio de abrir centros adscritos en Avilés y Oviedo, respectivamente, un mecanismo que, según la normativa autonómica, solo puede realizarse con la Universidad de Oviedo.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente, ha explicado que estas instituciones buscan "sacar rentabilidad de estudios muy concretos, con alta demanda" y ha calificado la estrategia de implantarse como "centros adscritos" (y no como Universidades) de "fraude de ley": "Pretenden saltarse todos los requisitos legales que estableció el Gobierno estatal".

Llorente ha recordado que el Real Decreto 905/2025 exige que toda nueva universidad ofrezca un mínimo de 10 títulos de grado, 6 de máster y 3 programas oficiales de doctorado, distribuidos en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento existentes. Asimismo, deben cumplir criterios de número de estudiantes, residencias y otras condiciones básicas. "Estas universidades quieren abrir solo un centro adscrito para eludir la normativa y ofrecer únicamente estudios de alta demanda a precios elevados", ha insistido.

En el caso de la Universidad Europea, Llorente ha indicado que --de manera no oficial-- la entidad anunció el 19 de noviembre que renunciaba a abrir una universidad completa y que optaría por un centro adscrito en Gijón, lo que le permitiría iniciar actividades antes del curso 2027-2028 sin cumplir todos los requisitos legales de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Ante este escenario, el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, ha hecho un llamamiento al Gobierno autonómico para que se posicione a favor de la universidad pública y no facilite la llegada de centros privados, en un contexto en el que, según ha recordado, España cuenta actualmente con 48 universidades privadas y 50 públicas.

Por esto, Zapico ha advertido que la implantación de estos centros podría suponer "el sorpaso en el conjunto de España de tener más universidades privadas que públicas". "Solo van a buscar el beneficio de los accionistas y la rentabilidad más burda a costa de los estudiantes y de lo público", ha subrayado.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO "ASCENSOR SOCIAL"

Por su parte, la secretaria general de CCOO en la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal, ha defendido el papel de la universidad pública como "ascensor social" que garantiza igualdad de oportunidades y protege frente al riesgo de pobreza.

Según Fal, la llegada de universidades privadas podría "romper" este efecto, ya que sus programas suelen orientarse a estudiantes con mayor capacidad económica, lo que limitaría el acceso a quienes dependen únicamente del mérito académico.

El recurso contencioso se centra en la autorización administrativa para abrir centros adscritos, cuya resolución se espera próximamente. Fal ha añadido que, de llegar a materializarse estas implantaciones, se deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, incluida la infraestructura educativa y la oferta académica mínima.

AUTORIZACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DE ASTURIAS

El Gobierno de Asturias aprobó en octubre los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Las entidades promotoras disponen ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

Según el explicaba en ese momento el ejecutivo autonómico, este acuerdo adoptado no supone el funcionamiento inmediato: es un trámite administrativo que permite a ambas instituciones académicas continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad.

"Ambas entidades prevén ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda está en estos momentos por encima de la oferta que puede cubrir la universidad pública o que actualmente no se imparten en Asturias", explicaba el Principado en un comunicado de prensa.