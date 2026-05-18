CCOO y SOMA-Fitag-UGT critican la "paralización injustificada" de la negociación del plan de empresa de Hunosa

Archivo - Sede de Hunosa en la Avenida de Galicia de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO de Hunosa y SOMA-Fitag-UGT han criticado este lunes la "paralización injustificada" de la negociación del plan de empresa de la compañía pública Hunosa.

Las organizaciones hablan de "inacción" y "pasotismo" de la dirección de la empresa y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Consideran "incomprensible e intolerable" que se haya paralizado la negociación.

"Cada día que pasa sin reuniones ni avances es un día perdido, ya que buena parte de los proyectos y actuaciones que deben conformar el futuro plan de empresa siguen bloqueados a la espera de un acuerdo que no llega", lamentan los sindicatos.

Las organizaciones afirman que han trasladado reiteradamente su total disposición para reunirse cuantas veces sea necesario con el objetivo de dotar a Hunosa de un marco estable que aporte certezas a la compañía y a sus trabajadores, tanto los propios como los de las subcontratas.

Afirman que han sido "responsables y comprensivos" al aceptar la paralización de la negociación mientras se aclaraba la situación del proyecto de transformación de la central térmica de la Pereda tras la anulación de las autorizaciones ambientales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Sin embargo, argumentan que hace más de un mes que el Principado comunicó a Hunosa la concesión de la autorización administrativa de construcción, motivo principal por el cual la negociación se encontraba en punto muerto. "Por lo tanto, a día de hoy, la falta de avances solo puede explicarse por una inacción y una dejadez injustificada y reprobable", han insistido.

Desde SOMA-Fitag-UGT y CCOO de HUNOSA denuncian asimismo la "ausencia de implicación, el desinterés, la indiferencia y la pasividad", no solo de la dirección de la compañía y de SEPI, sino también del Gobierno del Principado de Asturias y del Gobierno de España.

"Hunosa es una empresa pública que ha sufrido las consecuencias del proceso de transición energética, pero las alternativas comprometidas para garantizar la supuesta 'transición justa' tras el cese de la actividad minera, siguen sin materializarse", han comentado.

Lamentan la "incertidumbre" que todo esto supone para las comarcas mineras y los trabajadores. Las organizaciones sindicales no descartan impulsar nuevas medidas de presión para exigir soluciones y compromisos concretos de manera inmediata.