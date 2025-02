CCOO y UGT cargan en Gijón contra la "rebelión de las élites" que pretende "atacar el escudo social"

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico han encabezado este domingo la movilización convocada en Gijón como protesta por la situación que a su juicio se está viviendo en el Congreso de los Diputados que, a juicio de las organizaciones sindicales, "tiene secuestrados los derechos de los trabajadores" por el rechazo inicial a la renovación del Real Decreto ómnibus.

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha denunciado una "auténtica rebelión de las élites" que pretende crear "ruido y malestar" con el objetivo de "atacar" el escudo social y "frenar" las medidas económicas que están permitiendo el crecimiento del país.

Durante la concentración convocada por CCOO y UGT, Zapico ha acusado a la derecha y ultraderecha de anteponer "intereses partidistas al interés general" y ha pedido a la ciudadanía que recuerde "lo que hacen cuando gobiernan", mencionando recortes, privatizaciones y desahucios durante la crisis de 2008.

El líder sindical ha calificado la movilización de hoy como "una defensa legítima de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los pensionistas" frente a los intentos de desmantelar las medidas que protegen a la clase trabajadora. "Esta es la primera movilización de muchas de las que tienen que venir para defender los derechos de los trabajadores", ha avanzado.

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha agregado que el Congreso "no se puede conducir a través de insultos, de menosprecios". "Los ciudadanos no nos merecemos este Parlamento que tenemos", ha dicho, insistiendo en que aspectos como la regularización de pensiones o la bonificación del transporte público "no pueden estar sujetas a cuestiones banales o caprichosas".

Lanero ha asegurado además que los sindicatos seguirán movilizándose para defender sus reivindicaciones,como la reducción de jornada de 37,5 horas o la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

CCOO y UGT han salido a las calles de toda España este domingo para denunciar el uso "oportunista" de la protección social que las formaciones políticas están haciendo y que casi hizo caer el primer decreto 'ómnibus' haciendo peligrar medidas como la revalorización de pensiones o las ayudas al transporte.