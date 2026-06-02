CCOO valora el mínimo histórico de paro en Asturias pero alerta de la temporalidad y la precariedad juvenil

Un operario en una fábrica. - ACERINOX EUROPA

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha valorado los datos del paro correspondientes al mes de mayo, en el que la región ha registrado las cifras más bajas de desempleo de la serie histórica, con 49.320 personas en paro y más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social, aunque ha advertido de la persistencia de problemas estructurales en el mercado laboral.

Según los datos, Asturias cerró el mes con 400.067 cotizantes -una media de 399.421-, lo que supone 2.790 afiliados más que en abril, mientras que el paro descendió en 1.160 personas. En términos interanuales, la comunidad cuenta con 8.035 empleos más (+2,1%) y 2.425 parados menos (-4,7%), aunque con una evolución más moderada que la media estatal, donde el empleo crece un 2,5% y el paro baja un 5,4%.

Desde el sindicato, María José Gutiérrez Martínez, integrante de la Comisión Ejecutiva, ha señalado que "es una buena noticia que Asturias termine mayo con menos de 50.000 parados y más de 400.000 afiliados", si bien ha subrayado que estos datos "se sustentan en buena medida en la contratación temporal y en la incorporación de fijos discontinuos", lo que, a su juicio, "no resuelve la situación de incertidumbre de miles de jóvenes y personas trabajadoras".

Asimismo, CCOO ha mostrado su preocupación por el contexto de acceso a la vivienda y por la situación de las pensiones asistenciales, que se mantienen en torno a los 480 euros mensuales, una cuantía que consideran insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas.

Por sectores, la creación de empleo en mayo fue generalizada, con especial incidencia en la hostelería, que sumó 556 cotizantes (+1,5%), y en la industria manufacturera, con 420 afiliados más (+1,0%). En cuanto al paro, el descenso estuvo liderado por los servicios, con 970 desempleados menos (-2,6%), seguido de la industria (-3,0%; 105 menos), la construcción (-1,9%; 64 menos) y el sector primario (-1,6%; 13 menos).

El sindicato también ha destacado que el paro descendió con mayor intensidad entre los hombres (-2,7%) que entre las mujeres (-2,0%), así como entre los jóvenes (-4,9%) frente a los mayores de 25 años (-2,1%), mientras que el número de demandantes de primer empleo apenas varió.

Finalmente, CCOO ha indicado que, aunque el mercado laboral asturiano continúa mejorando, aún no se han recuperado plenamente los niveles previos a la crisis de 2008 y ha recordado que la evolución positiva de mayo responde en parte a factores estacionales, con un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.