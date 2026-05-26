El CEIP Xentiquina Lieres-Solvay de Siero homenajeará a Nacho Fonseca dando su nombre al aula de música

SIERO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Xentiquina Lieres-Solvay, ubicado en el concejo de Siero, celebrará el próximo 11 de junio, a las 10.00 horas, un acto institucional con motivo del nombramiento oficial de su aula de música como 'Aula Nacho Fonseca', en homenaje al maestro, compositor y creador del emblemático grupo musical Xentiquina.

Con este reconocimiento, la comunidad educativa del centro quiere poner en valor la figura de Fonseca, cuya trayectoria profesional y humana "ha dejado una profunda huella tanto en el ámbito educativo como en la cultura asturiana", según ha informado el colegio a través de un comunicado.

Desde la dirección del centro, que lleva el nombre del grupo musical, han destacado que el legado musical, patrimonial y pedagógico de Nacho Fonseca "continúa siendo hoy una parte esencial de la identidad del colegio y un referente para las nuevas generaciones". Por ello, el acto pretende reconocer no solo su aportación a la música asturiana, sino también "su compromiso con la enseñanza pública, la transmisión de valores y la defensa de la cultura y la lengua asturiana desde la educación".

Asimismo, la dirección del colegio ha subrayado que este nombramiento nace "del agradecimiento y del cariño de toda una comunidad educativa que siente como propio el legado de Nacho Fonseca y que desea preservarlo como una de sus principales señas de identidad".