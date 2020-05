Celaá defiende el actual sistema educativo donde las comunidades son "autónomas", no "independientes"

PP, Vox y Ciudadanos le reprochan no haber "liderado" la situación y la ministra les afea haber "mezclado" la pandemia con las ideologías

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido en el Congreso el actual sistema educativo donde las comunidades son "autónomas" en esta materia pero no "independientes", durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, para explicar las medidas puestas en marcha por su departamento durante la pandemia.

En su intervención, la ministra se ha enfrentado a las críticas de la oposición, especialmente de PP, Vox y Ciudadanos, por la gestión de su departamento durante la crisis. Estas formaciones han reprochado a Celaá que no haya "liderado" la situación en estos meses de estado de alarma y que haya permitido que las comunidades autónomas decidan por sí mismas en temas académicos.

En su réplica, la responsable de Educación, ha denunciado que, cada formación, ha expresado un modelo distinto de Estado y, desde su perspectiva, ha "inculpado o acusado" al Ministerio de no seguirlo. En este sentido, ha apuntado que su departamento sigue "el modelo constitucional" que es el "vigente" y que está formado por un sistema autonómico. Aún así, ha apuntado que "las comunidades son autónomas" en esta materia, pero "no independientes".

Celaá ha defendido este sistema y ha apuntado que "no vale decir ahora por la pandemia" que el Gobierno "está desordenando el Estado". "No es aceptable ese punto de vista, teniendo en cuenta que las comunidades son quienes tienen competencias y la declaración del estado de alarma no ha alterado la legislación vigente, ni suspende de ninguna manera las competencias", ha señalado, dirigiéndose a la oposición.

UNA GESTIÓN "IMPROVISADA"

En este sentido, ha preguntado a los diputados si están "trabajando en Educación" o "en diferencias ideológicas", para reprocharles esta actitud en un debate sobre una materia "tan delicada" como es la Educación. A su juicio, no es de recibo que la ministra vaya al Congreso a dar cuenta de sus actuaciones y que los partidos "lo mezclen con las ideologías y con las medallas" que se quieran poner algunos. "Tenemos ya todas las medallas puestas, lo que pretendemos es mejorar la Educación", ha declarado.

La gestión de la ministra ha sido calificada por el PP de "improvisada". El diputado Óscar Clavell ha acusado a la titular de Educación de "no pensar en la comunidad educativa para la desescalada", de no realizar "protocolos" para los próximos meses, de no informar a autonomías y ayuntamientos de los pasos a seguir para la vuelta a las aulas y de "abandonar" a los alumnos. En este sentido, ha criticado su planteamiento de vuelta al colegio de los menores de 0 a 6 años que, a su juicio, "no desean" la mayoría de regiones.

Para el representante de Vox en esta comisión, Joaquín Robles, la gestión de la ministra se basa en que las "comunidades van por su cuenta", mientras Celaá "mira para otro lado". Esta situación lleva a diferencias entre territorios que, a su juicio, provoca "agravios comparativos" que el Gobierno "no quiere ver ni oír". Mientras, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, le ha acusado de "dejar vendidas" a las comunidades en esta pandemia "retorciendo" la normativa gracias al estado de alarma y ha asegurado que sus medidas están "afectando a la equidad". A su juicio, Celaá podría ahora "pasar a la historia" como la ministra "que consiguió sacar al país de una crisis educativa profunda", pero si lo hace bien.

Por su parte, los discursos de los partidos nacionalistas e independentistas han estado marcados por las peticiones al Ejecutivo de garantías a sus competencias. E incluso portavoces, como la de EH Bildu, Isabel Pozueta, o la de ERC, Montserrat Bassa, han reclamado las competencias "exclusivas" en esta materia.

RECUERDA QUE LAS CCAA HAN MANTENIDO LAS COMPETENCIAS

Por otra parte, Pozueta ha reclamado la necesidad de que a los alumnos, profesores y personal de las escuelas se les hagan test masivos antes de recuperar cualquier actividad, una reivindicación en la que ha coincidido con el portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas. Este último también le ha cuestionado por el ratio de alumnos en las escuelas durante la pandemia.

En cuanto a la primera cuestión, Celaá lo ha dejado en manos del Ministerio de Sanidad, mientras que sobre los ratios ha indicado que "de ninguna manera" pueden improvisar en dos meses sobre esta materia y que tendrán que trabajar con los "casi 800.000 profesores". "Una cosa es un esfuerzo para el refuerzo y otra es que podamos llegar a cifras que no existen en el mercado de trabajo", ha comentado.

Por otra parte, Celaá ha hecho un repaso de las medidas tomadas por el Gobierno durante el periodo de pandemia. En este sentido, ha puesto en valor la cooperación entre Ministerio y comunidades autónomas que "han mantenido las competencias" durante toda la crisis y con las que se ha reunido un decena de veces en estos dos meses, además de "numerosos" encuentros bilaterales que, según ha recordado, ha mantenido ella misma con los consejeros.

APUESTA POR LA EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS

En estas reuniones, según ha indicado, se han llegado a grandes acuerdos, como el de continuar con el curso académico, las fechas de celebración de la EBAU y el modelo de la misma y cancelar las pruebas de evaluación diagnóstica. Además, en materia de FP se ha limitado el número de horas de formación en centros de trabajo, entre otras decisiones.

"Hemos trabajado de manera coordinada para garantizar que el aprendizaje de nuestros alumnos no se interrumpía", ha señalado la ministra, para determinar que esta situación ha puesto en "evidencia" las mejoras y modernizaciones que necesita el sistema educativo español.

Al respecto, ha señalado la importancia de apostar por la digitalización, de modernizar de la profesión docente, el currículum académico y la FP y de garantizar una educación en valores cívicos a los alumnos. El comportamiento cívico, ha indicado, ha sido la "clave en la respuesta a la pandemia", ha apuntado.

También se ha referido al aumento de la cuantía para becas que ha anunciado el Gobierno esta semana. Según ha indicado es el "mayor incremento en los últimos 10 años" en esta materia. En concreto, un aumento del 22% que deja el sistema estatal de becas con una cifra total de 1.900 euros que, según ha indicado, beneficiará a más de 625.000 estudiantes, de los que más de 372.000 no pertenecen a niveles universitarios.