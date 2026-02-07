El censo de cigüeña blanca refleja un descenso nacional y cifras récord en el norte, con Asturias en máximos históricos

Cigüeña blanca. - SEO/BIRDLIFE

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El último censo nacional de cigüeña blanca, realizado por SEO/BirdLife en la primavera de 2025 en el marco del VIII Censo Internacional, constata un descenso de la población reproductora en España, que vuelve a niveles similares a los registrados hace dos décadas, tras años de crecimiento continuado.

Según los datos del estudio, la población total se sitúa en 33.643 parejas reproductoras, frente a las 42.000 estimadas en 2014, lo que confirma un cambio de tendencia en la evolución de la especie.

El reparto por comunidades autónomas muestra una evolución desigual, con retrocesos significativos en regiones clave como Extremadura, y un crecimiento sostenido en el norte peninsular. En este contexto, Asturias destaca al alcanzar cifras nunca antes registradas, con 25 parejas reproductoras censadas en 2025, frente a los valores residuales que mostraban los censos anteriores.

SEO/BirdLife señala que este aumento en Asturias se enmarca en un patrón general de desplazamiento de la especie hacia el norte, favorecido por condiciones climáticas más adecuadas durante el periodo reproductor. En censos previos, comunidades como Asturias, Galicia, Cantabria o el País Vasco presentaban un número muy reducido de nidos, mientras que en la actualidad muestran un crecimiento sostenido.

Junto a Asturias, Galicia suma 1.137 parejas, Cantabria 291 y el País Vasco 193, lo que refuerza la tendencia de expansión de la cigüeña blanca en la cornisa cantábrica, en paralelo al retroceso observado en áreas tradicionales del interior y suroeste peninsular.

SEO/BirdLife advierte, no obstante, de que este incremento en el norte no compensa las pérdidas registradas en regiones como Extremadura, donde se han perdido más de 2.500 nidos, y subraya la necesidad de seguir de cerca la evolución de la especie en los próximos años.

Extremadura contabiliza 8.578, aunque esta comunidad registra uno de los descensos más acusados; le sigue Andalucía, que suma 3.974 parejas; mientras que la Comunidad de Madrid alcanza un máximo histórico de 2.520.

Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha, con 2.484 parejas; Cataluña, con 1.432; Aragón, con 1.279; y Galicia, con 1.137. En el norte peninsular se observa un aumento significativo, con cifras récord en comunidades como Cantabria (291), Navarra (267), País Vasco (193) y Asturias (25), una evolución que contrasta con el retroceso en áreas tradicionales del interior y suroeste.

La organización identifica como principales factores del cambio de tendencia el cierre de basureros, los cambios en la actividad agraria y la retirada de nidos, y recuerda que la cigüeña blanca actúa como un indicador del estado de la biodiversidad y del impacto de la actividad humana y el cambio climático.