Centeno (Vox):"Quien defienda estas cuentas defiende una Asturias subvencionada, aislada y de segunda"

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, se ha referido este miércoles al proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el Gobierno y ha asegurado que se trata de "un presupuesto continuista" que no es el que necesitan los asturianos ni "se lo pueden permitir". "Quien defienda este proyecto defiende una Asturias subvencionada, una Asturias de segunda y una Asturias aislada que prefiere invertir en su pasado y dejar a los asturianos sin futuro", dijo Centeno.

Ha manifestado Centeno que no hay ningún programa presupuestario nuevo en este proyecto y ha retado al consejero de Hacienda a que lo identifique. Ha criticado además que el Gobierno apruebe las cuentas con el apoyo de "representantes del totalitarismo de izquierdas y con una señora que pasaba por allí que ya no representa ni a la fuerza política por la que fue elegida y que solo se representa a ella misma".

"No hay nada menos democrático que las políticas socialcomunistas", dijo Centeno, que ha manifestado que los asturianos no necesitan estas cuentas, ni se pueden permitir estos presupuestos y sobre todo no se merecen "un presupuesto expansivo que se base única y exclusivamente en que el socialismo y el comunismo saquen el dinero de sus bolsillos bajo la bandera de la redistribución".

Ha indicado Gonzalo Centeno que estos presupuestos, en palabras del propio Consejero de Hacienda, vienen a consolidar la vía fiscal asturiana, pero ha incidido en que se debe dejar claro que es "eso de la vía fiscal asturiana": "Pues una idea simple, subir los impuestos al contribuyente para seguir manteniendo los chiringuitos ideológicos de socialistas y comunistas, es decir, para seguir manteniendo su agencia de colocación", dijo el diputado de Vox.

El diputado ha criticado además la baja ejecución del presupuesto y ha incifdido en que, tras lo que llaman "gasto social", el Gobierno esconde "una auténtica máquina de redistribución de la riqueza, típicamente socialista, donde los recursos detraídos a los autónomos y a los trabajadores se emplean no solo en aumentar el aparato burocrático de la administración del Principado y ya van a ser más de 41.000 empleados públicos, 2.482 millones en gasto de personal".

"Asturias ya cabalga hacia el modelo griego que sufrió el colapso en 2013 donde había más personas viviendo de salarios públicos que produciendo la economía privada lo cual significa una estafa al contribuyente, más gasto político detraído de quienes levantan Asturias con su esfuerzo todos los días", dijo Centeno.

PRESUPUESTOS "ANTIDEMOCRÁTICOS"

El diputado de Vox también ha considerado que estamos ante unos presupuestos "antidemocráticos", ya que ha criticado que el presidente Adrián Barbón haya optado un año más por excluir "sistemáticamente de la negociación al tercer partido de la oposición, el que representa 53.000 asturianos que han sido etiquetados por el socialismo como personas no democráticas, por el simple hecho de pensar diferente".