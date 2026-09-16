Choque entre izquierda y derecha en la Junta por la declaración institucional para condenar la agresión en San Mateo

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias han evidenciado este miércoles una división por el "señalamiento" explícito de representantes políticos, en particular del alcalde ovetense, Alfredo Cantelli, en la declaración institucional aprobada por PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) para condenar la agresión a los militantes de la Asociación Moza d'Asturies (AMA) Rubén Rosón y Jorge Fernández durante las fiestas de San Mateo.

En rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces de este miércoles, en la que se ha aprobado el texto presentado por los grupos que sustentan el Gobierno asturiano y la diputada del Grupo Mixto, la diputada del PP Beatriz Polledo lamentó la falta de acuerdo e insistió en que el suceso no merece un uso "absolutamente partidista" por parte de los grupos de la izquierda.

Polledo defendió que la propuesta presentada por el PP se centraba en lo que "debe recoger cualquier declaración institucional: la condena rotunda a cualquier agresión, especialmente si hay indicios de odio; que se depuren responsabilidades y la solidaridad con los heridos".

Asimismo, subrayó que el presidente de su partido en Asturias, Álvaro Queipo, condenó los hechos desde "el primer momento" y recalcó que el PP no va a participar en un texto que incluya "señalamientos" y que está "absolutamente fuera de lugar".

Para Polledo se trata de una cuestión que "debería servir para unir a todos los grupos", pero considera que, "en este caso, la izquierda asturiana está a otra cosa". "No está a bajar la presión en este momento, está en la polarización y en la crispación", añadió.

Por parte de Vox, su portavoz parlamentaria, Carolina López, rechazó la declaración aprobada al definirla como un "panfleto partidista" cuyo único objetivo es "criminalizar" a su organización. "Señalaron, estigmatizaron y culpabilizaron a Vox", insistió.

López aseguró que su formación "siempre ha condenado todo tipo de violencias". "¿Por qué la izquierda condena una parte de las agresiones? ¿Por qué esta izquierda no condenó en su día que las niñas, las menores tuteladas por el gobierno del Principado de Asturias, estaban siendo prostituidas?", planteó.

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, se sumó al rechazo del texto impulsado por la izquierda al coincidir con el resto del bloque de la derecha en la necesidad de expresar un repulsa unánime a las agresiones y a los delitos de odio pero sin convertir el pronunciamiento parlamentario en una herramienta de confrontación partidista ni de señalamiento individual.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara autonómica, Dolores Carcedo, explicó que el texto aprobado busca la "condena rotunda" de las lesiones sufridas por Rubén Rosón y Jorge Fernández, así como el rechazo a "todos los discursos de odio y muy especialmente de los que se lanzan y alientan desde las instituciones".

Carcedo censuró la actitud del PP por presentar un texto alternativo en lugar de negociar modificaciones a la propuesta inicial, lo que, a su juicio, demuestra que la derecha no tiene interés en "contravenir" y "rechazar" las palabras del regidor al considerar que trata de "restar importancia a un hecho injustificable".

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, advirtió de que la agresión "no surge del vacío", sino tras un "goteo constante de declaraciones y de actitudes por parte de la extrema derecha". Vegas calificó de "absolutamente indignas" las palabras del alcalde de Oviedo tras los hechos, calificándolas como "propias de un auténtico fascista y de una persona absolutamente racista y absolutamente xenófoba".

Vegas acusó al PP de mantenerse "rehén de sus socios de Vox" por un mero "cálculo político". "Están alimentando un monstruo que les va a devorar a ellos los primeros", añadió.

En la misma línea, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé calificó la propuesta del PP de "absoluta vergüenza" por instalarse en la "equidistancia". "Es vergonzosa la actuación del Partido Popular en Asturias en este momento. De Vox no esperábamos nada, Vox no disimula, Vox invita a cazar personas, Vox pone la diana en las casetas de fiestas populares", declaró en una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces.