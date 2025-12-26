Ciencia concede 6,51 millones en ayudas para la compra de 1.593 vehículos eléctricos

Programa de incentivos a la movilidad eléctrica Moves III. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 6,51 millones para la adquisición de 1.593 vehículos eléctricos enchufables por parte de particulares, empresas y autónomos. La resolución con el listado completo de las personas y entidades beneficiarias, la sexta que se publica, figura en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) de este viernes.

Las ayudas concedidas corresponden a la conocida como Línea 1 (adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible) de la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica Moves III, cuyo plazo de presentación finalizó en diciembre del año pasado. En esta resolución se han autorizado 1.223 subvenciones para particulares y comunidades de propietarios y 255 para empresas y autónomos. En conjunto, se han concedido ayudas para la adquisición de 1.593 vehículos.

Con esta publicación, la Consejería de Ciencia ha resuelto todas las líneas de compra de vehículos eléctricos del programa Moves III, que han impulsado la compra de 2.827 automóviles enchufables. Los beneficiarios tienen hasta el próximo 31 de marzo de 2026 para justificar la ayuda.

El presupuesto global transferido al Gobierno de Asturias para financiar este programa ha ascendido a 28,58 millones, que se han destinado tanto a esta línea de apoyo a la adquisición de automóviles como a otra para impulsar la instalación de puntos de recarga.

Por otro lado, desde la Consejería ya se evalúan las solicitudes de la edición del Moves III de 2025, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 31 de diciembre. Hasta el momento ya se han recibido más de 2.500 peticiones de ayuda, para las que se cuenta con un presupuesto de 17 millones.