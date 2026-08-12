Ciencia destina 5,1 millones a apoyar proyectos de grandes empresas que generen nueva actividad económica en Asturias

Archivo - Consejería de Ciencia, Industria y Empleo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dotada con 5.117.422 euros para financiar proyectos tractores promovidos por grandes empresas que impulsen nuevas actividades económicas en Asturias.

Estas subvenciones, susceptibles de cofinanciación por el Fondo de Transición Justa (FTJ), buscan favorecer la diversificación, acelerar la transformación ecológica y la creación y mantenimiento del empleo.

Las ayudas podrán destinarse tanto a la implantación de nuevos establecimientos como a la diversificación de la labor de centros ya existentes, siempre las iniciativas planteadas consistan en una actividad distinta de la que se venía realizando. También podrán acceder a estas subvenciones las grandes empresas que adquieran activos de establecimientos cerrados o cuya actividad hubiera cesado de no producirse dicha adquisición.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde mañana, día 13 de agosto, y hasta el 15 de octubre. Los proyectos deberán contemplar una inversión subvencionable de entre uno y diez millones.

Además, las firmas beneficiarias deberán aportar, al menos, el 25% de los costes subvencionables mediante recursos propios o financiación externa que no cuente con apoyo público.

La convocatoria reserva parte de los fondos para iniciativas alineadas con la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), orientadas al desarrollo de tecnologías digitales y de innovación de tecnología profunda, tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, así como biotecnologías. En concreto, se destinan 4.058.077 euros a proyectos no STEP y 1.059.344 euros a proyectos STEP.