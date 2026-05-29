Ciencia destina 4 millones a proyectos de hiperautomatización en empresas para impulsar la transformación digital

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OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha destinado cuatro millones de euros a financiar proyectos de hiperautomatización en empresas con el objetivo de fomentar la innovación y favorecer la transformación del tejido productivo. El plazo para presentar las solicitudes va a quedar abierto desde este sábado, día 30 de mayo, y se va a prolongar hasta el próximo 13 de julio.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), busca convertir a Asturias en una de las comunidades más avanzadas en la transformación digital en el sector empresarial, además de contribuir a la atracción y al desarrollo de talento digital. Las ayudas cuentan con una dotación económica susceptible de cofinanciación por la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa.

Las subvenciones se dirigen a proyectos colaborativos de investigación industrial o desarrollo experimental que deben encuadrarse en alguno de los retos definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3). Asimismo, las iniciativas tienen que implicar el desarrollo de tecnologías clave y aportar al mercado un elemento de vanguardia.

TECNOLOGÍAS DE DEFENSA COMO NOVEDAD

Entre los sectores en los que deben encuadrarse los proyectos figuran las tecnologías avanzadas de semiconductores, de inteligencia artificial, cuánticas, avanzadas de conectividad, de detección o de robótica. A ellas se han sumado otras áreas como las solares, la energía eólica (tanto terrestre como renovable marina), las baterías, las bombas de calor y de energía geotérmica o el hidrógeno. En el ámbito de las biotecnologías, pueden optar a los fondos los programas vinculados al ADN, la nanobiotecnología, los vectores génicos o las proteínas.

Como novedad, en la convocatoria de este año se han incluido las tecnologías de defensa, un apartado que ha abarcado la defensa aérea y antimisiles, la artillería y el armamento de precisión, los misiles y la munición, los sistemas de drones y antidrones, la movilidad militar y el ámbito cibernético.

Desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas el año pasado, la Consejería ha aprobado un total de 25 proyectos pertenecientes a 48 empresas, unas iniciativas que han movilizado una inversión global de 21,1 millones de euros en la comunidad autónoma.