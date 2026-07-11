Cierre de contenedores en Avilés: cómo conseguir la tarjeta o usar el móvil para tirar la basura desde el martes

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OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado este sábado que el próximo martes 14 de julio comenzará la implantación del cierre electrónico de los contenedores de la fracción orgánica en Avilés. Lo hará en primer lugar en las zonas de El Quirinal, El Nodo, La Villa, La Maruca, Jardín de Cantos, La Carriona y El Alfaraz, donde a partir de esa fecha será necesaria una tarjeta electrónica o un smartphone para abrir los recipientes marrones. Posteriormente se irá implantando en el resto de la ciudad.

Durante las diferentes campañas informativas y de concienciación llevadas a cabo en paralelo a la implantación de la recogida de la fracción orgánica en el municipio ya fueron entregadas numerosas tarjetas que permitirán a sus titulares abrir los contenedores sin necesidad de realizar ningún otro trámite.

Por el contrario, quienes no dispongan de esas tarjetas pueden solicitarlas en las oficinas de atención al público del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, sita en la calle Cabruñana, 44, en el horario de apertura de la oficina. Quienes lo prefieran pueden utilizar sus teléfonos móviles para abrir los contenedores de la orgánica. Para ello deberán descargar en su dispositivo la aplicación 'Komtainer', disponible tanto para iOS como para Android.

Con este nuevo modelo de gestión de residuos, el Ayuntamiento de Avilés pretende minimizar el depósito de residuos impropios, ya que la materia orgánica "es muy sensible a los errores". Además, cerrar el contenedor evita que los usuarios depositen plásticos, restos no orgánicos u otros residuos que "arruinan lotes enteros de compost".

Aspiran además a disminuir el vertido, restringiendo el uso indiscriminado de los contenedores y de los depósitos ilegales de basura que afean la vía pública; fomentar el compromiso ciudadano; implementar bonificaciones en un futuro; y disponer de una trazabilidad y datos reales sobre los hábitos de la población.