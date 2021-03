Ciudadanos solicita un paso de cebra en la Avenida de Portugal

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón ha reiterado este sábado su petición de que se pinte un paso de cebra en la Avenida de Portugal a la altura de la gasolinera. De esta manera, explican, se da continuidad a la calle peatonal que une la Carretera Vizcaína con dicha avenida.

"En la última jornada sobre Movilidad y Espacio Público, organizada por el Colegio de Arquitectos en el marco del Consejo Social sobre la futura reforma del Muro de San Lorenzo, se destacó la importancia del peatón en la movilidad y en el diseño de las zonas de paso naturales que siguen los viandantes al desplazarse por la ciudad", ha dicho el concejal de Ciudadanos José Carlos Fernández Sarasola.

"No vemos la razón para que no se pinte este paso de cebra, pues es El Paso natural de los peatones, que no van hasta la calle Avilés para cruzar, lo hacen de forma ilegal y peligrosa desde la calle peatonal, calle con un gran tránsito", ha comentado el edil.

Espera que esta vez la Concejalía de Movilidad les haga caso y se proceda a pintar ese paso de cebra. "Lo mismo que pasa en esta calle pasa en otras de nuestra ciudad, donde se obliga a los peatones a circular por donde los técnicos creen conveniente, pero que no vemos que ocurra, pues no son los caminos naturales de tránsito. Otro ejemplo de ello es la Calle de La Merced", ha concluido.