Cofiño (JGPA) llama al consenso y a renovar el modelo de financiación durante el Pleno institucional del Día de Asturias

El presidente de la JGPA, Juan Cofiño, durante su intervención en el Pleno institucional por el Día de Asturias. - JGPA

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado, en su intervención durante el Pleno institucional celebrado con motivo del Día de Asturias, ha reivindicado la necesidad de recuperar los grandes consensos políticos como vía para afrontar los desafíos actuales y ha defendido una reforma del modelo autonómico hacia un federalismo formal que refuerce la cohesión y la equidad territorial.

Durante su discurso, el presidente recordó que el Día de Asturias fue instaurado en 1984 por consenso de los grupos parlamentarios entonces representados, fijándose el 8 de septiembre por su conexión con Covadonga, que definió como "el eje emocional de Asturias". Subrayó que dicha conmemoración trasciende creencias religiosas y apela a un momento constituyente de la historia asturiana y española.

En su intervención, destacó el éxito del Estado autonómico surgido de la Constitución de 1978, al que calificó como "un modelo cuasi federal" que ha permitido mejorar los servicios públicos, reducir desigualdades y acercar la administración a la ciudadanía. No obstante, advirtió de que el sistema requiere ajustes ante los nuevos retos económicos y sociales.

"El modelo autonómico necesita un reseteo", afirmó, abogando por una delimitación clara de competencias, mecanismos eficaces de resolución de conflictos y una financiación justa que respete los principios de igualdad, equidad y solidaridad. Alertó del riesgo de que la política de bloques y la falta de acuerdos transversales abran la puerta al auge del populismo y los nacionalismos disgregadores.

Entre los retos que enumeró figuran la necesidad de mejorar la distribución de la renta, facilitar el acceso a la vivienda y afrontar con equilibrio la política migratoria. También expresó su preocupación por episodios recientes que han vulnerado la libertad de culto, que defendió como un derecho innegociable en una sociedad democrática.

El presidente de la Cámara concluyó su intervención apelando a la unidad y al espíritu de comunidad que debe inspirar el Día de Asturias. "Necesitamos construir consensos, incluso para celebrar sin gestos inamistosos ni palabras desabridas", afirmó, antes de cerrar su discurso con la exclamación "¡Puxa Asturias!" y una cita del peregrino italiano Bartolomeo de Fontana que definía el paisaje asturiano como "bella e dura".