Cogersa licita el contrato de mantenimiento de la planta de fracción resto por 26 millones

Consejo de administración de Cogersa - COGERSA

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Cogersa SAU ha aprobado el expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral de la Planta de Tratamiento de Fracción Resto (PTFR), por un valor estimado de 26,02 millones de euros (sin IVA) para la duración máxima prevista del contrato, de 5 años.

La contratación que lanzará próximamente la sociedad instrumental del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) tiene como objetivo garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia operativa de una instalación estratégica para la gestión de residuos en Asturias.

El servicio abarcará el mantenimiento preventivo, correctivo y reglamentario de las líneas de selección, maquinaria móvil, equipos industriales e infraestructuras asociadas, así como las tareas de limpieza técnica diaria de los equipos y las labores de conservación necesarias para asegurar el funcionamiento continuo de la planta, prevenir averías y paradas no programadas, y minimizar las incidencias sobre la actividad diaria.

Según han informado desde Cogersa, el contrato de servicio integral de mantenimiento de la PTFR de Cogersa comprende también los recursos humanos, los medios materiales y consumibles que se hagan necesarios.

El objetivo del consorcio con este contrato es dotarse de personal especializado, materiales y repuestos suficientes para minimizar incidencias y reducir los tiempos de parada; garantizar la intervención inmediata ante incidencias en los equipos, agilizar la sustitución de componentes deteriorados o que hayan quedado obsoletos, y velar por la seguridad técnica de las instalaciones, junto al debido cumplimiento de la normativa aplicable.

Para ello, el servicio contará con un equipo humano multidisciplinar integrado por alrededor de una treintena de profesionales especializados, entre personal técnico, operarios de mantenimiento y limpieza, y los responsables de gestión. Todos ellos organizados en distintos turnos, con capacidad para dar respuesta ágil y efectiva tanto a las necesidades ordinarias de mantenimiento como a actuaciones correctivas o situaciones imprevistas.

La actividad de la contrata se realizará fundamentalmente fuera del horario ordinario de producción, y especialmente durante el turno de noche, para reducir al mínimo las interferencias con el funcionamiento de la planta.

Se exigirá a la adjudicataria una coordinación permanente con los responsables técnicos de la empresa pública, favoreciendo el funcionamiento coordinado de la planta con el conjunto de las instalaciones que operan en el complejo industrial de Serín.

Cogersa asumirá la explotación directa de la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto el próximo otoño, si bien la puesta en marcha inicial la va a llevar a cabo la empresa constructora, Valtalia. El consorcio iniciará próximamente la contratación de 45 personas.

CÁTEDRA

La comisión delegada del consorcio ha aprobado asimismo el Plan subvenciones para 2026, que articula dos actuaciones nominativas que suman un total de 276.364 euros.

Por un lado, se mantiene la Cátedra Cogersa de Economía Circular con la Universidad de Oviedo, con una dotación de 60.000 euros anuales. Su objetivo es fomentar la investigación, la formación especializada, el emprendimiento y la sensibilización de la comunidad universitaria en materia de gestión sostenible de los residuos, promoviendo la colaboración académica y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la economía circular.

En este marco, destacan los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y Tesis Doctorales relacionados con la prevención, gestión y reciclaje.

Por otro lado, el plan contempla las ayudas a los municipios que cuentan con parroquias y localidades que limitan con el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín: Campañones (Corvera), Serín (Gijón), Ambás y Tamón (Carreño) y Villardeveyo (Llanera). Esta línea de subvenciones cuenta con una dotación de 216.364 euros anuales, repartidos a partes iguales. Estas transferencias tienen como finalidad compensar los impactos derivados de la proximidad al CTR y financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos que mejoren la calidad de vida de la población, así como actividades socioculturales en los núcleos afectados.