Colegio de Enfermería y Caja Rural Asturias firman un convenio que mejora las condiciones financieras de los colegiados

Raquel Bernaldo De Quirós, Responsable De Autónomos Y Profesionales Y El Presidente Del CODEPA, Esteban Gómez. - JAVIER BUSTAMANTE

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Asturias (CODEPA) y Caja Rural de Asturias han suscrito un convenio de colaboración destinado a ofrecer productos y servicios financieros en condiciones ventajosas para los más de 7.000 profesionales de la enfermería y los trabajadores del Colegio.

El acuerdo fue rubricado en la sede de la entidad financiera por el presidente del CODEPA, Esteban Gómez y la responsable de profesionales en Caja Rural de Asturias, Raquel Bernaldo de Quirós.

Este acuerdo busca proporcionar una oferta personalizada que cubra las necesidades bancarias, de financiación y ahorro de este colectivo profesional, reforzando así el apoyo a su desarrollo personal y laboral.

Según informa la entidad financiera, entre las principales medidas incluidas en el convenio destaca la disponibilidad de cuentas sin comisiones de mantenimiento y administración, transferencias online gratuitas y tarjetas sin coste bajo determinadas condiciones, como la domiciliación de la nómina. Además, los colegiados podrán acceder a servicios de banca digital, pago móvil y atención multicanal con gestor personal para facilitar sus gestiones financieras.

El acuerdo también incorpora una amplia gama de soluciones de financiación, como préstamos para estudios, reforma de vivienda, adquisición de vehículos, hipotecas y apoyo a emprendedores, así como productos de ahorro e inversión y planes de pensiones adaptados a distintos perfiles.

Podrán beneficiarse de estas ventajas todos los colegiados que domicilien el pago de su cuota en una cuenta de la entidad, si bien la concesión de cualquier operación de crédito estará sujeta al análisis individual por parte del banco. La oferta estará vigente hasta el 30 de julio de 2026 y las condiciones financieras podrán actualizarse en función de la evolución del mercado.

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA), Esteban Gómez, valoró muy positivamente la firma de este convenio y afirmó que el mismo supone un paso importante para seguir generando oportunidades y ventajas reales para los colegiados, facilitando su acceso a servicios financieros en condiciones preferentes.

Por su parte la responsable del colectivo de profesionales en Caja Rural de Asturias, Raquel Bernaldo de Quirós, incidió en que "el objetivo de la entidad es ser la referencia financiera de las más de 8.000 enfermeras y enfermeros de nuestra región, con procesos sencillos, y siempre ventajosos, en todos nuestros productos y servicios.

"Para ello hemos creado una dirección de contacto exclusiva para las colegiadas, la cual permitirá una relación directa y ágil con la entidad", dijo.