Comienza este jueves el juicio por la incautación de 600 kilos de cocaína en Siero

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra cinco procesados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en una nave de Siero en 2022 comenzará este jueves 8 de enero en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas. La Fiscalía del Principado de Asturias ha indicado que, salvo modificaciones de calendario, está previsto que el juicio continúe los días 13, 15 y 20 de enero, y 4 y 6 de febrero, a la misma hora.

Estos procesados fueron detenidos en octubre de 2022, después de que la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional recibiera un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EE.UU.) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En el escrito se explicaba que en febrero, a través de gestiones con Colombia, se identificó al segundo de los procesados como jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en el país que tenía intención de transportar grandes cantidades de droga a España. Además, se relataba que se inició una operación encubierta en EEUU en la organización del acusado, quien pidió asistencia para transportar dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Según relata la fiscalía asturiana, los agentes encubiertos lograron infiltrarse en la red y coordinar el traslado del cargamento desde el Caribe hasta España, donde fue vigilado por la Policía Nacional. Los principales acusados habrían mantenido reuniones en Madrid y Marbella para ultimar los detalles de la recogida y distribución de la droga.

El 28 de octubre de 2022, tres de los acusados fueron detenidos en la nave de Siero mientras cargaban los sacos con cocaína y armas de guerra, entre las que se hallaron fusiles de asalto, un lanzacohetes y una granada militar en condiciones de uso.

La Fiscalía imputa a los cinco procesados delitos de tráfico de drogas "en cantidad de notoria importancia", así como pertenencia a organización criminal. Además les atribuye un delito de depósito de armas de guerra en concurso con un delito de tenencia ilícita de armas.

El Ministerio Público solicita para el principal acusado 14 años de prisión y una multa de más de 145 millones de euros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, además de 7 años más por depósito de armas de guerra. Por los mismos delitos al segundo acusado se le piden 13 y siete años de cárcel; al tercero doce y dos y medio; al cuarto diez y seis años; y al quinto, siete años de prisión por tráfico de drogas.