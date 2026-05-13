La comisión del accidente de Cerredo reanuda sus trabajos para concretar el dictamen final

Reunión de la comisión - JGPA

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos graves en 2025, han vuelto a reunirse en la tarde de este miércoles con el objetivo de comenzar a debatir las aportaciones de los grupos parlamentarios al borrador del dictamen que presentó ya hace unos días la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

En principio están previstas cuatro sesiones para ir trabajando. En la reunión han estado presentes, además de Tomé, los diputados René Álvarez y Jacinto Braña (PSOE); Rafael Alonso y Luis Venta (PP); Xabel Vegas y Delia Campomanes (Convocatoria-IU); Gonzalo Centeno (Vox); el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares; y dos letrados de la Junta General. Estas reuniones se celebran a puerta cerrada.

Antes de participar, Covadonga Tomé, a preguntas de los periodistas, ha dicho que existen varias aportaciones por parte de los grupos, pero que casi todas son sobre lo mismo y no cambian sustancialmente lo que dice el borrador. "Tampoco esperamos que se produzcan grandes cambios", ha indicado.

La previsión es que el día 25 de mayo esté concluido definitivamente el dictamen para elevarlo a pleno. Tomé ha recordado que existe la posibilidad de que exista algún voto particular por parte de algún grupo en relación a alguna de las cuestiones.

La presidenta de la comisión espera que las sesiones transcurran con la misma "tranquilidad y sosiego" que se desarrollaron los trabajos anteriores. "Intentaremos hacerlo con todo el rigor y con dos objetivos claros: uno es que se llegue a esclarecer la verdad y la responsabilidad de quienes la hayan tenido por acción o por omisión; el otro es que se impulsen las ayudas a los afectados", ha indicado.

Preguntada sobre la posición del presidente del Gobierno del Principado Adrián Barbón en relación a este tema y los anuncios que viene realizando, Tomé ha afirmado que todo lo que viene haciendo el socialista es "fruto de la presión social y política y además es insuficiente".

Cree Tomé que Barbón recurre a "cuestiones cosméticas" en la consejería que no están mal, pero que son su forma de "escapar" de las responsabilidades personales e institucionales.