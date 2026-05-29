La Comisión de Administración Local da el visto bueno a la futura Ley de Protección Civil de Asturias

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OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Principado, lo que supone un avance en la tramitación de esta norma.

Este respaldo llega tras el informe emitido por el Servicio de Relaciones con las Entidades Locales, el cual ha concluido que el texto es respetuoso con el régimen local vigente y no ha atribuido nuevas competencias a los ayuntamientos.

Según detalla el Principado a través de una nota de prensa, el documento, que ha sido elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha buscado dotar a Asturias de un marco normativo "más eficaz, coordinado y adaptado a los nuevos desafíos de seguridad". Para ello, la regulación se ha integrado y actualizado en una única norma con el fin de hacerla "más clara, sencilla de aplicar y eficaz".

El documento refuerza el papel del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), que asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación de las actuaciones. También consolida el modelo de mando único sobre el terreno para garantizar "una actuación unificada y coherente en todo el territorio". Por último, incorpora medidas para afrontar los efectos derivados del cambio climático y el aumento de fenómenos adversos mediante una planificación basada en riesgos, la mejora de la prevención y el refuerzo de la preparación ante emergencias cada vez más complejas.