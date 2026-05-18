Compraventa de viviendas: La vivienda usada sostiene el mercado inmobiliario en Asturias con más de 1.300 operaciones

Calles de Sama, Langreo. Edificios, vivienda, pisos. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en el Principado de Asturias ha aumentado un 1 por ciento en marzo respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 1.359 operaciones, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Del total de operaciones de compraventa sobre viviendas, 1.241 se han ejecutado sobre vivienda libre y 118 sobre vivienda protegida. Además, 298 eran viviendas nuevas y 1.061 usadas. En conjunto, se han transmitido en Asturias 2.351 viviendas --1.359 compraventas, 35 donaciones, 583 herencias y 374

En total, durante marzo se transmitieron en Asturias 4.177 fincas urbanas a través de 2.392 compraventas, 974 herencias, 62 donaciones, 4 permutas y 745 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 2.053 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 955 herencias, 634 compraventas, 43 donaciones, 10 permutas y 411 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos.

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el tercer mes del año, con 12.494, seguida de Cataluña (10.005), Comunidad Valenciana (9.193) y Madrid (7.193).

En ocho regiones se vendieron el pasado mes de marzo más viviendas que en igual mes de 2025 y en nueve se vendieron menos, principalmente en Cantabria, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 15,4%, y en País Vasco y Canarias, con descensos del 11,6% y del 8,9%, respectivamente.

Por contra, entre las ocho comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Castilla-La Mancha (+11,5%), Navarra (+8,2%) y La Rioja (+5,2%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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