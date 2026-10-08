El concejo acoge el Open Nacional Interclubs y el II Open Asturias de Fit Kid con 400 deportistas

Presentación del Open Nacional Interclubs y el II Open Asturias de Fit Kid. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO/SIERO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Nuevo de Pola de Siero acogerá este fin de semana, los días 10 y 11 de octubre, el Open Nacional Interclubs y el II Open Asturias de Fit Kid, dos competiciones de baile deportivo que reunirán a unos 400 deportistas de 15 clubes procedentes de distintos puntos de España, el doble que en la edición del año pasado.

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios de Siero, Jesús Abad, ha presentado este jueves ambas pruebas, que contarán con participantes llegados, entre otros lugares, de Fuerteventura, Valencia, Alicante, Castellón y Madrid.

El programa incluirá competiciones grupales de nivel base, promesas y nacional, además de pruebas individuales. El sábado también se celebrará el Open Nacional Line Dance Asturias.

El Fit Kid, disciplina que combina danza, gimnasia y acrobacias, ha experimentado un crecimiento en Asturias durante el último año, con la incorporación de cinco nuevas academias.

Una de las novedades de esta edición será la concesión de cuatro plazas adicionales para el Campeonato de Europa de Fit Kid, que se celebrará en Riccione (Italia) del 1 al 6 de diciembre. Dos de las plazas corresponderán a grupos de nivel promesas y las otras dos a grupos de nivel nacional.

Abad ha agradecido a los organizadores que hayan vuelto a escoger Siero para celebrar el campeonato y ha asegurado que el Ayuntamiento ofrecerá su apoyo en materia de instalaciones, vestuarios y otras necesidades.