Concentración de condena y rechazo en Llanes por el asesinato machista de la Guardia Civil Laura Cruz

Concentración de condena al asesinato de la Guardia Civil Laura Cruz en Llanes - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las inmediaciones del Ayuntamiento de Llanes han acogido en la tarde de este jueves una concentración de condena y rechazo por el asesinato machista de la Guardia Civil Laura Cruz. En la movilización, convocada por Delegación del Gobierno del Principado de Asturias, Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Llanes para las 18.30 horas, han participado vecinos, ciudadanos de otras localidades, agentes de la autoridad y también distintas personalidades.

Laura Cruz estaba en su puesto de trabajo este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Sobre las 13.30 horas, su expareja, también componente del Cuerpo de la Guardia Civil y que había estado destinado los últimos años en Zamora, irrumpió en el complejo disparándole con arma de fuego. La mujer falleció. Otro compañero intentó auxiliarla, pero el agresor le disparó también a él y le dejó herido.

El agresor emprendió entonces la huida, momento en el que abrió fuego contra otros agentes que se encontraban en las dependencias oficiales. Ellos repelieron la agresión y lo neutralizaron. Finalmente, el hombre murió a las 15.30 horas, cuando recibía atención por los servicios sanitarios. El agresor y la víctima tenían tres hijos en común.

En Llanes ha estado presente la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha explicado qeu existe una investigación para conocer cómo pudo acceder el hombre al cuartel. "El asesino era un hombre que conocía perfectamente el puesto de la Guardia Civil de Llanes porque trabajó aquí", ha indicado.

La mujer estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) desde 2019. El agresor había recibido en el mes de julio la notificación de que iba a ser apartado del servicio de la Guardia Civil, según ha explicado la Delegada del Gobierno, que ha añadido que la mujer había declarado hace poco que estaba segura y que no se consideraba en peligro porque hacía tiempo que no sabía nada de quien, finalmente, fue su asesino. "Ese odio que ese asesino sentía por su expareja ha terminado de la peor forma posible", ha lamentado Lastra, que ha insistido en que la violencia de género es una realidad y qeu aquellos que la niegan "amparan a asesinos y a machistas".

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, también ha mostrado su condena por lo ocurrido y ha trasladado las condolencias a hijos y allegados. También ha resaltado la importancia de los sistemas de protección de las mujeres contra casos de violencia machista.