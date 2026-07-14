La confianza empresarial sube un 5,39% en Asturias en el tercer trimestre

OVIEDO/MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aumentado un 5,39 por ciento en el tercer trimestre de 2026 en Asturias, mientras que a nivel nacional se disparó un 3,2% en este periodo, su mayor avance desde el tercer trimestre de 2022.

Con respecto a las expectativas de las empresas de la región sobre el trimestre que comienza, un 26,2% tiene una visión favorable, el 58,4% una normal y el 15,4% desfavorable.

En cuanto al trimestre recién finalizado, el 22,6% de las empresas consultadas ha hecho un balance favorable, el 60,6% normal y el 16,8% desfavorable.

DATOS NACIONALES

Con el alza de la confianza empresarial para el periodo julio-septiembre, que se debe a una mejor valoración del trimestre ya finalizado (abril-junio), este indicador vuelve a terreno positivo tras la bajada del 2,3% del segundo trimestre de año.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado casi 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el segundo trimestre de 2026 a 10 puntos en el tercer trimestre.