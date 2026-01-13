La consejera de Salud apela al diálogo con el Simpa para frenar la huelga de médicos en Asturias

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha asegurado este martes que el Gobierno autonómico mantiene una "máxima disposición al diálogo" con el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) para tratar de evitar la huelga convocada en el sector, en el marco de la reunión que se celebra hoy en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

"Nuestra disposición es de máximo diálogo y de máximo interés de llegar a un acuerdo porque nosotros consideramos que tenemos que intentar que no haya esa necesidad de esa huelga, mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales, y por lo tanto que la situación en Asturias mejore", ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.

La titular de Salud ha explicado que varios de los puntos planteados por el sindicato en la convocatoria de huelga ya habían sido abordados en negociaciones previas y otros comenzarán a tratarse ahora en la mesa de negociación, que ha calificado como un proceso "probablemente largo", con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales y evitar un conflicto que pueda afectar a los usuarios del sistema sanitario.

Entre las principales demandas, ha señalado cuestiones como la revisión del complemento de exclusividad, la flexibilidad horaria y la reorganización de las guardias de 24 horas, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Al respecto, ha indicado que el Principado está dispuesto a estudiar "otros modelos de organización de la atención continuada", siempre que se garantice la atención sanitaria y exista disponibilidad y voluntariedad por parte de los profesionales.

En cuanto al impacto de los dos días de huelga convocados para mañana y el jueves, ha subrayado que la atención urgente y no demorable estará garantizada aunque pueda producirse la suspensión de consultas o intervenciones quirúrgicas no urgentes.

Sobre las medidas adoptadas, ha explicado que se ha intentado reorganizar la actividad programada para minimizar el impacto, sin imponer restricciones, al tratarse de un derecho de los profesionales. Asimismo, ha confirmado que los médicos internos residentes (MIR) estarán incluidos en los servicios mínimos, aunque no en la misma proporción que el resto del personal, al tratarse de profesionales con contrato formativo y laboral.